ذكرت منظمة الأمم المتحدة أنّ هناك مناطق سكنية ومنشآت صحية في شمال غرب سوريا، تتعرض للقصف بالبراميل المتفجرة.

وأكدت الأمم المتحدة أنّ القصف في شمال غرب سوريا، هو الأعنف منذ أكثر من عام، وذلك حسب ما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل عنها قبل قليل.