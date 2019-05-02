قال اللواء راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إنّ المفترض أنّ يكون الاستهلاك خلال شهر رمضان أقل من العادي، وألا يكون هناك تكالب في الحصول على السلع، موضحا أنّ الشهر الكريم فرصة لضبط السوق ومواجهة الاحتكار وحبس السلع.

وأضاف عبدالمعطي خلال حواره لقناة "إكسترا نيوز"، أنّ القانون الجديد وضع ضوابط قوية وحاسمة لصالح المستهلك، بهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية وتناول الإعلان عن الأسعار، مؤكدا ضرورة إلزام التاجر والمورد ومقدم الخدمة بالإعلان عن الأسعار ومنح المستهلك فاتورة شاملة واضحة، وعلى المستهلكين التمسك بالفواتير.

وزاد رئيس جهاز حماية المستهلك أنّ القانون الجديد تضمن ضوابط لحماية التجارة الإلكترونية والشراء عن بعد، ووضع ضمانات للمستهلك، موضحا أنّ العقوبات قد تصل إلى مليوني جنيه، حسب جسامة كل مخالفة.

وتابع عبدالمعطي أنّ "حماية المستهلك" يجهز لحملة توعوية شاملة بالتنسيق مع المعنيين، ممن لهم لغة خطابة مع المجتمع، إذ تم التنسيق مع وزارة الأوقاف لإعداد خطب دينية، والتنسيق مع الكنيسة والأزهر ووزارتي الشباب والثقافة، والجامعات والمدارس والمنبر الإعلامي، لترسيخ وعي مجتمعي لدى المواطن.