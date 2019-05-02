"الرقابة الإدارية" تعقد دورة حول "مكافحة الفساد" للدبلوماسيين الأفارقة

عقدت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، برنامج تدريبي مصغر لعدد 31 دبلوماسي من الدول الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية تحت عنوان "تعزيز القدرات ومكافحة الفساد بالدول الأفريقية" وذلك بمناسبة حضورهم لدورة تدريبية بالمعهد الدبلوماسي، في إطار التعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية.

وخلال البرنامج تم اطلاعهم على طبيعة عمل هيئة الرقابة الإدارية، ودورها في مجال منع ومكافحة الفساد، وعرض نماذج من الحملات الإعلانية التي قامت الهيئة بإعدادها في اطار التوعية المجتمعية لطرق وأساليب مكافحة الفساد المختلفة وكيفية حث المواطنين على المشاركة في القضاء على ظاهرة الفساد، كما تم استعراض ملامح الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022، ودور هيئة الرقابة الإدارية في تنفيذها، كما القى الضوء على بعض بنود اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذلك عرض بعض القضايا التي نفذتها الهيئة.

واستهل اللواء أركان حرب شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، في كلمته الترحيب بالسفير سامح أبو العنين مساعد وزير الخارجية، ومدير معهد الدراسات الدبلوماسية، وبالحضور من الدبلوماسيين للدول الأفريقية، وألقى الضوء على طبيعة عمل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة، والتي فعّل الرئيس عبدالفتاح السيسي دورها خلال شهر ديسمبر الماضي، خلال انعقاد منتدى أفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ، لما لها من دور في نشر سبل النزاهة والشفافية بأسلوب علمي.

وأبدى الحاضرون امتنانهم وشكرهم للهيئة والقائمين على البرنامج التدريبي وما تم تقديمة من خبرات في مجال منع ومكافحة الفساد وطالبوا باستمرار عقد هذه البرامج لتعظيم الاستفادة لعدد أكبر من المتدربين مستقبلا.