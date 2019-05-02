تبدأ شبكة قنوات "النهار" عرض برنامج "عايشة شو" الذى تقدمه الإعلامية عائشة عثمان بوجبل، قبل السباق الرمضاني بيومين، حيث تبدأ بعرض حلقتين يومي السبت والأحد، وتحل ضيفة على الحلقتين النجمة أصالة.

وتكشف أصالة خلال اللقاء أسباب خلافها مع النجمة أنغام، كما تكشف أسرار وكواليس علاقتهما، وتوضح موقفها الحالي من أنغام، كما تتحدث عن أزمتها مع النجم جورج وسوف بسبب اختلاف موقفهما حول الأحداث في سوريا.

وتغني أصالة خلال الحلقة مجموعة من أجمل أغانيها، كما تغنى لايف لأول مره أغنيتها الجديدة "بنت أكابر" بصحبة فرقتها الموسيقية وفرقة الرقص الشعبي.

"عايشة شو" يعرض على شاشة قناة "النهار" وتقدمه الإعلامية عائشة عثمان بوجبل، كما حصلت قناة "القاهرة والناس" على حق عرضه بالتزامن مع قناة "النهار".