بدأت هيئة البريد إجراءات تحصيل 5 جنيهات عن كل تذكرة لمباريات الكرة، أو الحفلات الغنائية، من خلال طابع "الشهيد"، الذى ستوجه حصيلته إلى صندوق "دعم الشهيد".

وأرسلت الهيئة خطابا موجها إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لموافاتها باحتياجاته من الأعداد المطلوبة لطوابع الشهداء، فئة 5 جنيهات، لوضعها على التذاكر، بما فيها مباريات كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر يونيو المقبل.

كان وزير المالية أصدر قرارا، يناير الماضي، بتحديد شكل الطابع المنصوص عليه في المادة 7 من القانون الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الذى أقر تشكيله رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 1853 لسنة 2018.

ويتم تحصيل قيمة طابع الشهيد من خلال لصقه على المستندات الخاصة بإجراءات عديدة مثل "رخصة السلاح، ورخصة القيادة، ورخصة تسيير المركبات، واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية، وتذاكر المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطة، وتأشيرة الإقامة للأجانب، وتصاريح العمل للمصريين العاملين في جهات أجنبية داخل مصر أو خارجها".

وتضمن القانون لصق الطابع على "كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية، وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية، وترخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد الترخيص لها، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة، وطلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها"، على أن توجه الحصيلة إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم.