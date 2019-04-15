قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم، إن أجهزة المحافظة تعمل بكل طاقتها من أجل الانتهاء من استعدادات بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشددا لقيادات المحافظة على ضرورة إبراز الوجه الحضاري للعاصمة في الشوارع ومحيط الملاعب وأماكن إقامة الوفود والمنتخبات الأفريقية قبل انطلاق البطولة فى يونيو المقبل.

وأضاف خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة:"نريد كل ضيوف هذه البطولة تحصل على انطباع جيد، مثلما حدث خلال حفل قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية بالهرم".

وأشار إلى أن نظر العالم كله مركز على مصر، وعلى هذا الحدث الرياضي، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولي هذا الحدث اهتماما كبيرا.