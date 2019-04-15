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بعد توقفهم أكثر من ساعتين.. سبب تعطل "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتساب"

بعد توقفهم أكثر من ساعتين.. سبب تعطل "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتساب"

"الانتقالي السوداني" يعين الفريق عبد المطلب رئيسا لهيئة أركان الجيش

"الانتقالي السوداني" يعين الفريق عبد المطلب رئيسا لهيئة أركان الجيش

رغم سوء الأحوال الجوية.. انتظام حركة الملاحة في مطار القاهرة

رغم سوء الأحوال الجوية.. انتظام حركة الملاحة في مطار القاهرة

"كفر الشيخ" تبدأ استلام القمح بـ25 صومعة ومنفذ تسع لـ140 ألف طن

"كفر الشيخ" تبدأ استلام القمح بـ25 صومعة ومنفذ تسع لـ140 ألف طن

بدء انتخابات "المرشدين السياحيين" في 15 لجنة

بدء انتخابات "المرشدين السياحيين" في 15 لجنة

رئيس "مؤتمر البجا" يؤيد قرارات "العسكري الانتقالي" في السودان

رئيس "مؤتمر البجا" يؤيد قرارات "العسكري الانتقالي" في السودان

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«الكومنولث».. هبة المصريين لتخليد ذكرى ضحايا الحرب العالمية

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