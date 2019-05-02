وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي على موازنة المجلس القومي للأمومة والطفولة للسنة المالية 2019/.2020

وبلغت جملة الاستخدامات في الموازنة نحو 38 مليون و28 ألف جنيه بزيادة عن موازنة 2018/2019، قدرها 13 مليون و756 ألف جنيه.

وبلغ المخصص لبند أجور وتعويضات العاملين في الموازنة لعام 2019/2020 نحو 17 مليون و902 ألف جنيه، كما بلغ المخصص لبند شراء السلع نحو 2 مليون و382 ألف جنيه بزيادة عن عام 2018/2019 بنسبة 13%.

فيما بلغ المخصص للباب السادس الخاص بالاستثمارات في موازنة 2019/2020 نحو 15.5 مليون جنيه بزيادة 12 مليون جنيه عن موازنة 2018/2019 وبلغ العجز الممول من الخزانة العامة نحو 5 مليون و500 ألف جنيه.