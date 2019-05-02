قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر الآن تشهد النصف الثاني من فصل الربيع، والذي يتميز بدرجات حرارة مرتفعة ولكن الرطوبة تكون قليلة على عكس فصل الصيف الرطوبة تكون مرتفعة ودرجات الحرارة أقل.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، أنه سيحدث انكسار في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين، حيث ستنخفض من 8 إلى 10 درجات، وسيعود الطقس للحرارة مرة أخرى بعدها.

وتابع أن الجو سيعود إلى الاعتدال بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، "لو رمضان بدأ الأثنين يبقى الجو حر جدا، لو التلات هيبقى الجو لطيف جدا".