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وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة لطلاب البعثة المصرية بالسودان

وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة لطلاب البعثة المصرية بالسودان

وزير الري يناقش سبل تيسير إجراءات الحج مع ممثلي الجهات المعنية

وزير الري يناقش سبل تيسير إجراءات الحج مع ممثلي الجهات المعنية

مريضة بريطانية تقتل أخرى في المستشفى بسبب "الشخير"

مريضة بريطانية تقتل أخرى في المستشفى بسبب "الشخير"

المجلس العسكري السوداني لـ"الثوار": لا نريد السلطة ونبغي سلامة البلد

المجلس العسكري السوداني لـ"الثوار": لا نريد السلطة ونبغي سلامة البلد

طلب استعجال لـ"عبدالعال" لنظر "الإيجار القديم".. وتحذير من فراغ تشريعي

طلب استعجال لـ"عبدالعال" لنظر "الإيجار القديم".. وتحذير من فراغ تشريعي

ألقى حجارة على الزائرين والأمن.. العقوبة القانونية لمتسلق الهرم الأكبر

ألقى حجارة على الزائرين والأمن.. العقوبة القانونية لمتسلق الهرم الأكبر

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رمضان كريم.. تعرف على أسعار الياميش في الأسواق

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