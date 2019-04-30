قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة في يوم شم النسيم قلت عن اليوم الذي سبقه بـ3 درجات مئوية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج "المواجهة" عبر فضائية "EXTRA NEWS"، أن درجات الحرارة المرتفعة هذه الأيام من سمات فصل ربيع، حيث تتميز بأنها أكثر من نظيرتها في فصل الربيع، موضحًا أن الرطوبة في فصل الصيف تكون أكبر من الربيع.

وتابع أن درجة الحرارة في يومي الأربعاء والخميس ستتراوح ما بين 38 و39 درجة مئوية، لافتا إلى أن هذه الموجة الحارة ستنكسر يوم الجمعة أو السبت المقبل لتبلغ 30 أو 31 درجة مئوية، موضحا أن هذا الانكسار لن يستمر طويلا بسبب طبيعة فصل الربيع الذي يشهد أعلى درجات حرارة في السنة.