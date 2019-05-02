قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن موقف المجلس العسكري مع الثورة والثوار هو موقف أصيل ولن يتغير من أجل الحفاظ على الأرواح، مشيرًا "من اليوم الأول قررنا حماية الثورة والثوار".

وأضاف "دقلو" خلال استضافته على فضائية "سكاي نيوز"، أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها السودان جاءت بسبب زيادة في الضرائب بمختلف مدن السودان، وهو ما دفع السودانيين إلى الثورة ضد النظام.

وقال "العالم كله شهد بسلمية الثورة السودانية.. نحن شعب معلم وسنظل معلما"، مشددًا على أن وجود المجلس العسكري مؤقتا ولا يريد التشبث بالسلطة ولا يماطل فيها وهدفه تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة.