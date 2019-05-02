المجلس العسكري السوداني لـ"الثوار": لا نريد السلطة ونبغي سلامة البلد

أوصى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعتصمين السودانيين بالتحلي بالصبر والحكمة وعدم مساعدة المتآمرين على الدولة وأصحاب الشائعات.

وأضاف دقلو خلال استضافته بلقاء خاص على فضائية "سكاي نيوز"، اليوم الخميس، أن المجلس مُصر على الانتهاء من السلطة السودانية اليوم قبل الغد "أحنا مصرين نوصل لاتفاق النهاردة قبل بكرة وطرحنا واضح"، موضحا أن المجلس طرح الاستعانة بحكومة تكنوقراط ومازلنا نطرح ذلك الأمر عليهم (الثوار) دون رجعه فيه "أحنا عايزين نضمن للبلد دي سلامتها ولا نبتغي سلطة".