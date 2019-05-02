لقي شابان مصرعهما، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية، على طريق قرية أم صابر التابعة لمركز بدر، بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير الأمن، إخطارا، من مركز شرطة بدر، يفيد بورود إشارة من مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون، بوصول شابين (جثتين هامدتين)، إثر وقوع حادث تصادم على طريق "أم صابر- عمر شاهين" دائرة المركز.

وبانتقال رجال الأمن للمستشفى، تبين أن المتوفين هما "إبراهيم. م. ا" 20 عاما، و"أحمد. م. ا" 19 عاما.

وجرى التحفظ على السيارة والدراجة البخارية، لحين العرض على النيابة العامة.

وحرر محضر بالواقعةـ وبالعرض على النيابة العامة، أمر المستشار أحمد رضوان رئيس نيابة كوم حمادة، التصريح بالدفن.