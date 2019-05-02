أشادت مؤسسة المسلماني الخيرية، بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وقال المستشار عصام عباس، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء مؤسسة المسلماني الخيرية: إن الأعمال الرائعة التي تقوم بها مؤسسة خليفة بن زايد حول العالم والتي تمتد إلى أكثر من 80 دولة تستحق الإشادة والاحترام، كما أن دعمها للعمل الخيري في مصر هو موضع اعتزاز وتقدير من المؤسسات والجمعيات ومن المجتمع الخيري المصري.

وثمنّت مؤسسة المسلماني الخيرية في بيان لها اليوم مبادرات مؤسسة خليفة بن زايد في مجال الصحة والتعليم ودعم المناطق الأكثر احتياجًا، وكذلك جهودها الكبيرة خلال شهر رمضان المبارك 2019 والتي تمتد إلى عشرات الدول الإسلامية بالخير والعطاء.

يذكر أن مؤسسة المسلماني الخيرية التي أسسها الكاتب السياسي أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية.. تحتفل في أكتوبر 2019 بمرور عشر سنوات على تأسيسها. وقد نجحت المؤسسة في عقدها الأول في إنجاز العديد من الأعمال الخيرية، ولا سيما من خلال مبادرتها "اكفل مدرسة" والتي تتجه إلى رعاية وتأهيل المدارس الابتدائية والإعدادية في المناطق الفقيرة، وهى المبادرة التي تعمل تحت رعاية العالم المصري دكتور فاروق الباز.