الأخبار المتعلقة

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، معرض سوبر ماركت "أهلا رمضان" في شبرا الخيمة.

رافق المصيليحي، خلال الافتتاح، الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، واللواء أحمد حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والسيد عربي عبدالحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية، وقيادات الغرفة التجارية بالقليوبية.

يهدف المعرض لتوفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات شهر رمضان الكريم للمواطنين بأسعار مُخفضة.

وأشاد المصيلحي بتنظيم المعرض واحتوائه على كل ما يحتاجه البيت المصري في هذا الشهر الكريم من سلع ومستلزمات ومنتجات مختلفة، وكذا انخفاض الأسعار، مؤكداً أن الدولة تهدف دائماً إلى توفير كافة السلع للمواطن بأسعار تنافسية، خاصة خلال شهر رمضان.

وأوضح أن مُعدل التخفيضات في أسعار المنتجات من خلال المعرض والمنافذ المتحركة تتراوح نسبته ما بين 15 و20%، بالقياس لأسعار السوق، لافتاً أنه يتم إتاحة جميع السلع الأساسية للمواطنين في معارض "أهلا رمضان".