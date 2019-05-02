استقبلت منيرة الهويدي وكيل وزارة الإعلام الكويتية، اليوم الخميس، وفدا من رؤساء تحرير عدد من الصحف والمواقع الإخبارية المصرية الذي يزور الكويت بدعوة من وزارة الإعلام، بحضور فيصل المتلقم وكيل قطاع الإعلام الخارجي ولولوه السالم مدير إعلام الدول العربية.

ضم الوفد المصري كل من الكتاب الصحفيين محمد البهنساوي رئيس تحرير «بوابة أخبار اليوم»، وخالد ميري رئيس تحرير جريدة «الأخبار»، وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة «الأهرام»، وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة «الجمهورية»، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ومحمد إبراهيم الدسوقي رئيس تحرير «بوابة الأهرام» وجمعة الحمد الله نائب رئيس تحرير المصري اليوم، والكاتب الصحفي عبد الغني صلاح.

وناقش اللقاء بحث سبل التعاون الإعلامي بين البلدين والتحديات التي تواجه صناعة الإعلام في الوقت الحاضر ودور الإعلام في تحقيق التقارب بين الشعوب الغربية ونشر الوعي القومي العربي.

وأكدت وكيل وزارة الإعلام الكويتية أن العلاقات بين مصر والكويت قوية وراسخة علة المستويين الرسمي والشعبي وتعد من اقوي العلاقات الأخوية بين الدول العربية.

وأضافت أن هناك تعاون قوي ومتميز علي المستوي الإعلامي بين مصر والكويت وتقارب في الفكر والأداء، مشيدة بالحس الوطني لدى الإعلاميين بالبلدين والذي يواجه وبقوة أية حوادث فردية قد يحاول البعض استغلالها وإثارتها للإساءة إلى العلاقات الوطيدة بين الشعبين الشقيقين.

وأكدت وكيل وزارة الإعلام الكويتية، على أن قوة العلاقات بين القيادة السياسية للبلدين تعد ضمانة قوية لاستمرار العلاقات المتميزة بينهما علي كافة المستويات.