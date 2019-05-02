قال الفنان محمد الشرنوبي، إنه يحب عمله الفني وعائلته أكثر من روحه، موضحًا أنه من الممكن أن يُضحي من أجلهما لأبعد الحدود، "أنا فعلًا ممكن أعمل المستحيل من أجلهما"، على حد قوله.

جاء ذلك خلال حواره في برنامج "حكايات لطيفة"، الذي يُعرض على قناتي "أبو ظبي" و "DMC"، مع الفنانة التونسية لطيفة، حيث ردت عليه :" إنت فعلًا صادق من جواك".

وقامت الفنانة لطيفة بغناء أغنيتها " أكتر من روحي بحبك"، على الهواء، والتي تضمنت كلمات " أكتر من روحي بحبك.. بحقيقي بحبك أكتر، وشعوري بحبك أكبر من أنه بشيء يتقدر".

"حكايات لطيفة" برنامج موسيقي غنائي تستضيف فيه الفنانة لطيفة باقة من ألمع نجوم الغناء من مصر والعالم العربي ويمثل البرنامج حالة من المزج بين الحوار اللطيف المرح والغناء المتنوع لأشهر مطربي العالم العربي ومصر.