وكيلا "التعليم" و"الشباب" بالبحيرة يتفقدان القوافل التعليمية بأبو حمص

تفقد محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم، القوافل التعليمية التى تنظمها إدارة العلاقات العامة بالمديرية، بالتنسيق والتعاون مع إدارة البرلمان المدنى بالشباب والرياضة، وذلك بنادى المعلمين ومركز الشباب فى أبو حمص، بالتزامن مع انطلاق قوافل تعليمية مماثلة بمدينة المحمودية، والتى تستمر على مدار يومين، لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بإدارتى أبو حمص والمحمودية.

رافق وكيل التعليم، إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وسيد مصطفى، مشرف عام القوافل التعليمية بوزارة التربية والتعليم،

وأكد وكيل التعليم، أهمية دور القوافل التعليمية التى يحاضر فيها نخبة من المدرسين من مقدمى البرامج التعليمية وخبراء التعليم في كافة المواد الدراسية والشعب للثانوية العامة العلمية والأدبية، في المراجعة النهائية للطلاب وتأهيلهم لامتحان اخر العام، مشيدا بوعى الطلاب المتمثل فى كثافة الحضور للقوافل التعليمية التى تم تنظيمها فى ثلاث قاعات بواقع قاعة بنادى المعلمين وقاعتين بمركز الشباب.

كما تفقد وكيلا التربية والتعليم والشباب والرياضة، الملعب القانوني الجديد بمركز شباب أبوحمص، والذى تم الانتهاء من أعمال تركيب النجيل الصناعى والإنارة بهد ليكون متنفسا لطلاب وشباب ابو حمص خلال فترة الإجازة الصيفية لممارسة الألعاب الرياضية عليه.