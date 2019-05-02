"مدبولي" و"الحريري" خلال لقائهما اليوم

استضاف رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أعضاء الوفدين المصري واللبناني من المسؤولين الرسميين ورجال الأعمال، في مأدبة عشاء عمل بمقر الحكومة اللبنانية، على شرف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وألقى الحريري كلمة مختصرة أعرب فيها عن سعادته والحكومة اللبنانية باستضافة رئيس الوزراء المصري والوفد المرافق له في لبنان، مؤكدا حرص لبنان على إقامة أفضل علاقات مع مصر، وتطلع الحكومة اللبنانية لتطوير التعاون الثنائي، خلال الفترة المقبلة، لا سيّما فى ظل التحديات والأزمات التى تموج بها المنطقة.

وأضاف الحريري، أن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة تستهدف إزالة العراقيل والمشكلات التى تحول دون انطلاق العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى آفاق أوسع، وتذليل العقبات التى تواجه القطاع الخاص والمستثمرين من الجانبين.

وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أهمية متابعة التنفيذ واستمرار التواصل الدائم بين الجانبين، لحل أي عقبات تواجه القطاع الخاص بأسرع وقت ممكن، مختتما حديثه بالترحيب مجدداً بالأخوة من الشقيقة الكبرى مصر.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء اللبناني والحكومة اللبنانية، مشيراً إلى أن العلاقات بين مصر ولبنان تاريخية، لا سيما أن العلاقات وأواصر المودة بين الشعبين سبقت العلاقات بين المسؤولين والحكومات.

وأكد مدبولي أن اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة التي تستضيفها بيروت سوف تسهم فى تعزيز آليات التعاون بين الجانبين.

واختتم مدبولي حديثه بالتأكيد على دعم مصر الكامل للبنان، قائلاً: "نقف فى ظهر لبنان ونساندها، وسنظل ندعم لبنان الشقيق حكومة وشعباً".