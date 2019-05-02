ضبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من الطلقات النارية الحية المحرمة دوليا بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر.

وقالت مصادر جمركية، إنه تلاحظ تخلف أحد الحقائب الخاصة بأحد الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة لوفتهانزا القادمة من فرانكفورت، وتم استدعاء الراكب لتفتيش الحقيبة، فتبين وجود 100 طلقة نارية حية من الطلقات المحظورة دوليا والتي تقوم بالانفجار داخل الجسد موجودة داخل الحقيبة.

فقرر جمال عبدالفتاح، مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات وإخطار النيابة.