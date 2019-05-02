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بالفيديو| "هل تعوم مصر على خزانات مياه جوفية".. فاروق الباز يُجيب

بالفيديو| "هل تعوم مصر على خزانات مياه جوفية".. فاروق الباز يُجيب

ثروت الخرباوي: أردوغان يحتوي الإخوان لمحاولة القضاء على مصر

ثروت الخرباوي: أردوغان يحتوي الإخوان لمحاولة القضاء على مصر

بالصور| تدشين جمعية لرعاية أسر الشهداء في الفيوم

وكيلا "التعليم" و"الشباب" بالبحيرة يتفقدان القوافل التعليمية بأبو حمص

وكيلا "التعليم" و"الشباب" بالبحيرة يتفقدان القوافل التعليمية بأبو حمص

وزير التموين: افتتاح 925 منفذا للسلع بالمحافظات لاستقبال رمضان 2019

وزير التموين: افتتاح 925 منفذا للسلع بالمحافظات لاستقبال رمضان 2019

بالصور| محافظ كفر الشيخ يناقش مشروع توثيق مسار العائلة المقدسة بسخا

بالصور| محافظ كفر الشيخ يناقش مشروع توثيق مسار العائلة المقدسة بسخا

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بالفيديو| "الأفلاتوكسين B1" سُم مسرطن بغذاء المصريين.. وباحثة تتوصل لطريقة جديدة للكشف عنه

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التذاكر تبدأ من 1350 جنيها.. جنيفر لوبيز تحيي حفلها الأول في مصر

التذاكر تبدأ من 1350 جنيها.. جنيفر لوبيز تحيي حفلها الأول في مصر

رمضان كريم.. تعرف على أسعار الياميش في الأسواق

رمضان كريم.. تعرف على أسعار الياميش في الأسواق

صور| "الوطن" داخل مقر فيس بوك بدبي.. بلاي ستشين ومطعم فاخر للموظفين

صور| "الوطن" داخل مقر فيس بوك بدبي.. بلاي ستشين ومطعم فاخر للموظفين

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تاتو "البهلوان المرعب".. استغرق يومين لوشمه وحصد 12 مليون مشاهدة

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