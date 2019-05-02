قال ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر في شؤون التيارات الإسلامية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستخدم جماعة الإخوان حول العالم من أجل بسط نفوذه ولعوده الخلافة العثمانية.

وأضاف "الخرباوي" خلال استضافته ببرنامج "نظرة" والذي يقدمه حمدي رزق، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن فكر أردوغان لا يختلف كثيرا عن شخصية السلطان سليم الأول والذي سرق ونهب عدد كبير من الدول الإسلامية، موضحا أن أردوغان قد تقابل مع مصطفى مشهور، المرشد الخامس للإخوان المسلمين، وقام بمبايعته في سبعينات القرن الماضي وأصبح عضوا فاعلا في جماعة الإخوان في تركيا.