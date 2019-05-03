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الجامعات تنهي استعداداتها للامتحانات.. والرؤساء: لا تهاون مع الغشاشين

الجامعات تنهي استعداداتها للامتحانات.. والرؤساء: لا تهاون مع الغشاشين

بعد 8 سنوات من مقتل "بن لادن" وهزيمة "داعش".. ما مستقبل "القاعدة"؟

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"كل ناع سينعى".. لاعبة الأهلي تطالب بالدعاء لصديقتها المتوفاة قبل أيام

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