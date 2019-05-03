قال أحمد فؤاد، مُدعي اختراع "عطر فرعوني"، إنه يُلقب بـ"الفرعون المصري الصغير"، مؤكدًا أن العطر الذي اخترعه مكون من 20 نوعًا من الزهور الطبيعية، أهمها زهرة اللوتس وعباد الشمس وجوز الهند، وفقا له.

وزعم "فؤاد"، خلال حواره على فضائية "الحدث اليوم"، أن أهم ما يميز العطر هو "ثباته لمدة 30 يومًا، وكل 5 دقائق يقلب لرائحة مختلفة"، وادعى أن "الملك توت عنخ آمون، جاء له في منامه، ووجه له دعوة وأعطى له تصميم وفكرة تصنيع العطر".

وأشار إلى أنه عمل على تنفيذ الفكرة، واستمر في تصنيعه لمدة 3 شهور، وأن عطر توت عنخ أمون يمتاز بأنه من "الخشب العاج" وفقا لقوله.