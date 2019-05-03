طارق شوقي ينشر رابط التقدم إلكترونيا لامتحان الصف الأول الثانوي

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن التقدم إلكترونيا لامتحان الصف الأول الثانوي، مشيرًا إلى أن الوزارة أعدت استمارة إلكترونية.

وقال شوقي إنه وصلته أسئلة كثيرة عن هذه الاستمارة، موضحًا أن الهدف منها وهو تقديم المساعدة للطلاب.

وتابع: "هذه الاستمارة مصممة لتأكيد تطابق البيانات الخاصة بالطلاب مع بيانات الأجهزة اللوحية الخاصة بهم، والوقوف على أي ملاحظات خاصة للطالب عن وجود أي مشكلة بالتابلت لحلها قبل الاختبارات المقبلة، وكذلك للتواصل مع الطالب وولي الأمر مباشرة".

واختتم شوقي: "أدعو كل طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي أن يملأوا هذه الاستمارة لضبط دقة البيانات، وحل أي مشاكل قد تمرون بها".