توفيق عكاشة: الخريطة السياسية ستشهد تغيرات بعد رمضان عربيا وإقليميا

أبدى الإعلامي توفيق عكاشه خوفه الشديد على السودان والجزائر، مشيرًا إلى أن الخريطة السياسية ستشهد تغيرات على المستوى العربي والإقليمي والدولي بعد شهر رمضان المعظم.

وقال "عكاشة"، خلال تقديم حلقة برنامجه "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "المواطنين لم يتفاعلوا ويشعروا بخطورة الوضع الذي يحيط بمصر، ولا يشعرون به إلا بعدما يتلسعو".

وناشد أبناء الشعب المصري والمشاهدين، بالاتحاد والترابط والتحمل، "لأننا محاطين بدائرة نارية وبخط من النار على شكل رقم خمسة مدورة كده"، مضيفًا أن الأمور التهبت من الشرق في سوريا ومن الغرب والجنوب.

وتابع: "الأوضاع كلها أنا حذرتكم منها ووجهت نظركم إليها قبل ما تحصل بشهور، وفريق التصوير والنت شاهد على كلامي".

واستطرد: "المطلوب منكم وحدة صخرية فولازية خلف الدولة المصرية للحفاظ على الدولة المصرية، ومعناه أن كل واحد بيحافظ على نفسه وعلى بيته وعلى أبنائه وملكه".

وأشار عكاشة إلى أن الدولة يتم إعادة بنائها، وتشهد مشاريع اقتصادية وإنتاجية جديدة على أرض الوطن، "الوضع مش محتاج مياصة ومش محتاج دلع".