قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن مصر محاصرة بحزام ناري من الأزمات والصراعات والحروب في المنطقة العربية، وما تعيشه مصر الآن أخطر مما عاشته أثناء الحرب العالمية الأولى والثانية.

وأضاف عكاشة، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم، أن مصر تعرضت للاحتلال على مدار 4 آلاف عام، ونجحت في التخلص من الاحتلال بكافة أشكاله وأنواعه، مشيرا إلى أن الأخطار الخارجية الآن تسعى للتخلص من الشعب المصري، "قالك طول ما الشعب ده عايش على الأرض محدش هيعرف ياخدها فلازم نخلص عليه".

وأوضح أن الجيش المصري خلال 4 سنوات أصبح أكبر جيش متطور موجود في المنطقة العربية.