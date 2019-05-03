اختتم الفنان محمد فؤاد، سهرات الربيع وشم النسيم بحفل جماهيري ضخم داخل نادي بتروسبورت، بحضور الآلاف من الأعضاء وأسرهم.

حضر "فؤش" بصحبة مدير أعماله مصطفى بدوي، وبمجرد صعوده على خشبة المسرح مرددا أغنية "سلام"، حتى تعالت هتافات وصيحات الإعجاب التي لم تنقطع طوال الحفل.

وحرص فؤاد على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال، وقام بتهنئة الجمهور بأعياد شم النسيم وشهر رمضان والأعياد المجيدة للأشقاء المسيحيين.

وأشعل فؤاد وصلات الرقص المتتالية بعدد كبير من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني بداية من "سلام"، التي وعد الجمهور بتصويرها في القريب العاجل وقدمها مرتين بناء على رغبات الجمهور، مرورا بـ"ابن بلد" و"ساعات بشتاق" و"بين إيديك" و"طمني عليك" و"خدنى الحنين" و"يا ناسي روحى" و"القلب الطيب" ،"كمننا"و"في السكة"، وغيرها من الإاني التي قدمها بناء علي رغبات المعجبين.

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