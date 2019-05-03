أحيت الفنانة ساندي، حفلا غنائيا داخل نادي بتروسبورت، بحضور عددا كبيرا من الأعضاء وأسرهم.

وأشعلت ساندي الحفل بالعديد من أغانيها الشهيرة، بينها": "حلوة جدا، وحب واياك، وروحو قولوله".