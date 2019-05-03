يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حدوث انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة اليوم الجمعة على شمال البلاد، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشرقية وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة 18 30

طنطا 18 30

دمنهور 17 24

الإسكندرية 17 22

مطروح 16 22

السلوم 15 23

سيوة 14 29

بورسعيد 19 22

دمياط 19 22

الزقازيق 18 30

الإسماعيلية 18 30

السويس 18 29

العريش 16 23

رفح 16 23

نويبع 25 32

طابا 21 28

كاترين 16 28

الطور 20 32

شرم الشيخ 26 33

الغردقة 25 33

مرسى علم 25 33

الفيوم 20 31

بنى سويف 21 31

المنيا 21 32

أسيوط 22 33

سوهاج 23 35

قنا 24 40

الأقصر 23 41

أسوان 24 42

أبوسمبل 24 42

الوادي الجديد 23 38

شلاتين 22 36

حلايب 23 33

درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 28 42

المدينة المنورة 26 40

القدس 12 22

أبوظبي 24 36

دمشق 08 25