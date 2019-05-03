سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 3-5-2019 في مصر

استمرارًا للخدمات التي تقدمها الوطن لقرائها، نستعرض سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 3 مايو الجاري، وذلك في عدد من البنوك مثل الأهلي ومصر وبنك كريدي أجريكول على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 4.56 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.56 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك العربي الإفريقي الدولي

سجل الريال السعودي في بنك العربي الإفريقي الدولي نحو 4.53 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك اتش اس بي سي

سجل سعر الريال السعودي في بنك اتش اس بي سي نحو 4.57 جنيه للشراء و4.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.54 جنيه للشراء و4.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في بنك جريدي أجريكول 4.54 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع.