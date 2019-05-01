تزامنًا مع اقتراب عمرة رمضان، يتزايد إقبال المواطنين على البنوك لشراء الريال السعودي، وذلك استعدادًا لسد احتياجات رحلة العمرة.

وتستعرض "الوطن" سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المختلفة خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأربعاء 1 مايو، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 4.56 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.53 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

فيما سجل الريال السعودي في البنك المركزي نحو 4.56 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.56 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في بنك جريدي أجريكول 4.54 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوناني

فيما سجل الريال السعودي في البنك الأهلي اليوناني نحو 4.54 جنيه للشراء و4.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 4.55 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك اتش اس بي سي

سجل سعر الريال السعودي في بنك اتش اس بي سي نحو 4.57 جنيه للشراء و4.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة نحو 4.59 جنيه للشراء و4.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عودة

وسجل الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.56 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع.