قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الجو ربيعي معتدل، بعد الكتلة الهوائية القادمة من أوروبا، والمحملة بكميات من بخارالماء والتي تتسبب في تكوين شبورة مائية على السواحل الشمالية، ولكن الأجواء ممتعة جدا، وخصوصا مع نشاء الرياح الخفيفة منذ الصباح، مؤكدا أن من المقرر أن تتعرض البلاد لموجة حارة، الأحد، وتستمر لمدة 48 ساعة، وتنخفض الثلاثاء مرة أخرى؛ ليكون الجو الأربعاء ربيعي معتدل.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، ببرنامج "8 الصبح"، على شاشة "dmc"، أن نشاط الرياح مستمر اليوم وغدا، ومن المقرر أن يمتد ويصل لجنوب الصعيد غدا، ويكون مثير للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة على خليج السويس والبحر الأحمر.

وتابع شاهين بأن نشاط الرياح يزيد من فرص الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.