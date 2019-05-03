استمرارًا لما تقدمه "الوطن" من خدمات لقرائها، نستعرض تباين أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 3 مايو في الأسواق المصرية، والتي تنوعت بين الموز والفراولة والتفاح على النحو التالي:

الموز

بلغ سعر الموز 12 جنيهًا للكيلو.

التفاح

تراوح سعر التفاح بين 18 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

الفراولة

بلغ سعر الفراولة 15 جنيها للكيلو.

الخوخ

تراوح سعر الخوخ بين 12 إلى 20 جنيهًا للكيلو.

الجوافة

وصل سعر كيلو الجوافة إلى 12 جنيهًا للكيلو

الكنتالوب

بلغ سعر الكنتالوب 9 جنيهات للكيلو.

البطيخ

تراوح سعر كيلو البطيخ بين 8 إلى 9 جنيهات للكيلو.

الأناناس

تراوح سعر ثمرة الأناناس بين 25 إلى 40 جنيهًا للكيلو.