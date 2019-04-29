أسعار الفاكهة اليوم في مصر

واصلت أسعار الفاكهة حالة الاستقرا خلال التعاملات في الأسواق المصرية، اليوم الاثنين، وتستعرض "الوطن" لقرائها أسعار بيع بعض أنواع الفاكهة على النحو التالي:

الفراولة

بلغ سعر الفراولة 10 جنيهات للكيلو.

التفاح

تراوح سعر كيلو التفاح بين 20 و27 جنيهًا للكيلو.

الجوافة

وصل سعر كيلو الجوافة إلى 10 جنيهات للكيلو.

الكنتالوب

بلغ سعر الكنتالوب 9 جنيهات للكيلو.

الأناناس المستورد

تراوح سعر بيع الثمرة الواحدة من الأناناس المستورد بين 25 و40 جنيهًا.

الموز

بلغ سعر الموز 12 جنيهًا للكيلو.

الخوخ

تراوح سعر كيلو الخوخ بين 15 إلى 17 جنيهًا للكيلو.

البطيخ

بلغ سعر كيلو البطيخ نحو 8 جنيهات.