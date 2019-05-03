تنطلق فعاليات مهرجان محافظة الغربية للخيول العربية الأصيلة، اليوم، في استاد طنطا الرياضي، بمشاركة 250 من الخيول العربية الأصيلة للمشاركة في بطولتي "الجمال والترويض" ويحكم فيها 13 محكما من مصر والإمارات والأردن.

ويختتم المهرجان فعالياته غدا السبت، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والنائب عن محافظة الغربية واللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية.

من جهة أخرى، قال الدكتور ياسر المعداوي نائب مدير نادي طنطا الرياضي، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سيتفقد منشأت النادي، غدا السبت خلال زيارته للمحافظة.