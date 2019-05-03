حصلت"الوطن" على أسماء المتوفيين بحادث طريق قنا الصحراوي عند مدخل مدينة ساويرس وهم، محمد عاطف عبدالرحمن، 30 عاما، نرجس نجيب 53 عاما، سليمان الطيب رجب، 53 عاما، فاطمة عاطف فتح الله، حياة عاطف عبدالرحمن، جميعهم سودانيين الجنسية، هاني فايق ريان، 35 عاما، سائق، مصري الجنسية.

كان اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد بوجود حادث على طريق "قنا – سوهاج"، ووقوع قتلى ومصابين إثر الحادث.

وقال مصدر بمرور قنا، إن الحادث عبارة عن تصادم أتوبيس سياحي رقم (3857 ص ق ج) يقل مواطنين سودانيين كان قادمًا من ميناء قسطل فى اتجاه القاهرة بسيارة نقل ثقيل رقم 32686 منوفية.