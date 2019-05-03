لقي أمين شرطة تابع لمديرية أمن أسوان، مصرعه اليوم، متأثرا بإصابته بطلق ناري في ظروف غامضة خلال خدمته على أحد البنوك التابعة لدائرة مركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، تلقت إخطارا من شرطة النجدة بتلقيها بلاغا بمصرع "ي. م"، أمين شرطة بمديرية أمن أسوان، ومكلف بتأمين أحد البنوك بدائرة نصر النوبة.

وانتقلت القيادات الأمنية بمديرية أمن أسوان ومركز شرطة نصر النوبة لفحص البلاغ والذى تبين أن أمين الشرطة مصاب بطلق ناري، وجرى نقل الجثة لمشرحة نصر النوبة تحت تصرف النيابة.

جرى تحرير محضر شرطي بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيق، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة وكتابة تقرير حول الواقعة، كما أمرت بسرعة تحريات رجال مباحث مركز نصر النوبة.