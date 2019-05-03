بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أعمال التشغيل التجريبي لمحطة مياه الحوامدية والتي تساهم بشكل كبير في حل مشكلات انقطاعات المياه بمدينة الحوامدية حيث ستقوم المحطة بتغذية قرى عرب الساحة وأبو جبر ومنى الأمير وأم خنان والمناطق المحيطة بها.

ويتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة يومياً نسب الانجاز بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة انجازها ودخولها الخدمة خاصة بدخول فصل الصيف ومحاولات محافظة الجيزة للقضاء على مشكلة الانقطاعات للمياه أو ضعف الضغوطات بعدد من المناطق والبؤر الساخنة التي تعاني من ذلك.

حيث أكد المحافظ في تصريحات له أن محطة مياه الحوامدية تبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه وبطاقة 70 ألف م3/ يوم على مرحلتين ومن شأنها القضاء على مشاكل المياه بالحوامدية كما ستساهم المحطة في القضاء على انقطاعات المياه بمركز ومدينة البدرشين نظراً لمساهمه المحطة الجديدة في توفير حصة المياه التي كانت يتم استخدامها من محطة مياه البدرشين.

مشيراً إلى أن المحافظة بالتعاون مع العديد من الجهات المختصة تسابق الزمن للانتهاء من مشروعات المياه الجاري تنفيذها والتي ستساهم بشكل كبير في حل العديد من المشكلات.

وأكد المهندس منصور بدوي رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي بدء ضخ المياه بخط 800 ملى التجريبي بمحطة مياه الحوامدية الجديدة الذى يقوم بتغذية منطقة عرب الساحة وأبو جبر ومنى الأمير وقرية أم خنان مضيفاً انه يتم ضخ المياه بخط 600 ملي والذي يغذى منطقة العزبة الشرقية والشيخ عتمان.