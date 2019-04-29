شهدت الحدائق العامة والمتنزهات بمحافظة الجيزة، إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث أعلنت المحافظة عن توافد أكثر من 10 آلاف زائر إلى حديقة الجيزة العامة "البانوراما"، والتى فُتحت أمام المواطنين بالمجان، للاستمتاع باحتفالات شم النسيم.

وشارك اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المواطنين، احتفالاتهم، حيث تفقد حديقة البانوراما على طريق الفيوم، للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم.

وقدم المحافظ التهنئة للمواطنين الذي التقى بهم للتأكد من توفير سبل الراحة لهم من أجل قضاء وقت ممتع مع أسرهم وأبنائهم، حيث عبَّروا عن سعادتهم بما قدمته المحافظة من خدمات وعناية بالمسطحات الخضراء، فضلا عن العروض الفنية بالحديقة.

فيما وزعت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة، 50 ألف كيس قمامة على رواد الحدائق "مجانا"، إضافة إلى انتشار فرق النظافة، لرفع أى مخلفات أولاً بأول على مدار اليوم، حفاظا على جمال المتنزهات والحدائق.

كما استقبلت حديقتي الحيوان والأورمان، المواطنين من أبناء المحافظة والأقاليم المجاورة، للاستمتاع بهذا اليوم.

ومن جهتها، أرسلت مديرية الصحة عدة فِرَق تابعة لـ"مبادرة 100 مليون صحة" للكشف على الموانين بإجراء تحليل "فيروس C" والأمراض غير السارية على المترددين بالحدائق.