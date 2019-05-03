وقع الدكتور عالم خير موتانوف، رئيس جامعة الفارابي بكازاخستان، والدكتور عبد السلام الخضرواي، رئيس الجامعة المصرية الدولية، اتفاقية لإنشاء فرع الجامعة الكازاخستانية في مصر، في إطار التعاون الأكاديمي بين البلدين، بعد لقاء بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات الكازاخية. أمس في مدينة ألماتي الكازاخبة.

وتستضيف أكاديمية الجلالة، فرع جامعة الفارابي في تخصصي تكنولوجيا الفضاء والفيزياء النووية في المجاستير والدكتوراة، الذين تتفوق الجامعة الكازاخية فيهما.

ويعتبر مجال التعليم العالي والبحث العلمي من أكثر المجالات نشاطا بين البلدين، ويدرس في مصر أكثر من 150 طالب كازاخي في الجامعات المصرية، معظمهم في جامعة الأزهر الشريف، وهناك أكثر من 20 اتفاقية بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.