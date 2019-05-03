أعرب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عن قناعة قيادة بلاده بضرورة تحقيق إصلاحات، رغم الصعوبات، لصالح المواطنين بأسرهم، مؤكدا أن لبنان يتطلع إلى تحقيق ما أنجزته مصر في هذا المجال.

وذكر الحريري أمس الخميس، في الكلمة الافتتاحية للدورة الـ27 من "منتدى الاقتصاد العربي" في بيروت، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن المرحلة التي يمر بها حاليا العالم العربي تتطلب من دول المنطقة رفع مستوى التواصل وتعزيز التعاون بينها، مؤكدا أن أكبر تحد مشترك يواجه الدول العربية هو كيفية تحفيز النمو وتنويع مصادره لإيجاد فرص عمل جديدة للشباب، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه دون الإصلاحات التي تهدف إلى تطوير الاقتصادات الوطنية وتحديثها، مضيفا: "يجب علينا تحديث قوانيننا في لبنان، وعلينا الاستفادة من التجربة المصرية في القطاعات كافة".

وأشاد الحريري بـ"التطور الكبير" الذي شهدته مصر في مختلف المجالات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، قائلا إن لبنان يتطلع إلى تحقيق نفس الهدف، وإلا فإن البلاد تظل مهددة بالسقوط اقتصاديا.