قال سعد الحريري رئيس وزراء لبنان، إن بلاده أصبحت تطلع لتحقيق ما أنجزته مصر من نهضة وتطوير في المجالات كافة.

وأضاف "الحريري" خلال كلمتة في منتدى "الاقتصاد العربي" بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر: "مصر الآن أخذت قرارا بأنها خلال 10 أو 15 عاما، ستعود مثلما كانت متطورة من قبل، وهذا ما نريد أن نحققه اليوم في لبنان، ونتمنى أن تمتد عدوى التطوير في مصر إلى لبنان وجميع دول الخليج العربي".

وأكمل: "يجب أن نتطلع للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولرئيس وزراء مثل الدكتور مصطفى مدبولي، ويجب أن نقول إن هذه التجربة يجب أن تطبق في لبنان، فالصين عملت 30 عاما حتى تغيرت ووصلت لما هى عليه الآن، حيث سبق وأخدت قرارا بأن تصبح أكبر دولة متقدمة في العالم".

وانطلقت جلسة مباحثات ثنائية بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريرى، في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن اجتماعات اللجنة العليا "المصرية - اللبنانية" بين البلدين التي تعقد على مدار يومين.

وتناقش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، يأتي من بينها بحث آليات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل حركة تبادل السلع بينهما، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات النقل وتبادل الخبرات المشتركة في هذا المجال.