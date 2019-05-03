يختتم مركز التنمية المحلية بسقارة، الخطة التدريبية لعام 2018/2019 الأسبوع المقبل، بتنظيم 4 دورات تدريبية في مجالات برنامج نظم المعلومات الجغرافية GIS وصقل مهارات العاملين بإدارات الأمن وكيفية حماية الأبنية الحكومية والمرافق وتنمية مهارات مديري مكاتب المتابعة بالوحدات المحلية وصقل مهارات العاملين بإدارات التفتيش المالي والإداري.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتطوير منظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية وتنمية مهارات العاملين بالمحليات وتأهيل صف ثاني من قيادات المستقبل.

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الخطة التدريبية لعام 2018/2019 نفذت أكثر من 140 دورة تدريبية وورشة عمل بمعدل 4 دورات أسبوعيا واستفاد منها أكثر من 5 آلاف متدرب، مشيرا إلى أن العام التدريبي الجديد سيشهد زيادة في عدد المتدريبين ليصل إلى 8 آلاف متدرب وزيادة في عدد الدورات بنسبة 60% عن العام التدريبي الحالي وذلك لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن إعداد الخطة التدريبية السنوية لمركز سقارة يعتمد على الاحتياجات الواردة من المحافظات ومتطلباتهم من التدريب والتأهيل لرفع الكفاءة في العمل بالإضافة إلى رؤية الوزارة لضرورة تأهيل بعض الإدارات والفئات الوظيفية الأكثر تأثرا في إصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات ونشر معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد .

وأشار إلى أن الخطة التدريبية الجديدة 2019/2020 تستهدف تنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والإشرافية، كما تستهدف زيادة في عدد الدورات وورش العمل ذات العائد المستقبلي على منظومة التدريب وبناء القدرات من خلال التدريب الموجه لإدارات التدريب والموارد البشرية وزيادة عدد دورات إعداد المتدربين TOT وتدريب القيادات في المحافظات.

ولفت إلى تنفيذ مركز التنمية المحلية بسقارة دورات تدريب متخصصة للمرشحين لشغل المناصب القيادية التنفيذية بالمحافظات قبل اختيار الأنسب منهم لشغل الوظيفية.

وأوضح أنه بناء على رغبة العاملين بالمحافظات ستستحدث الوزارة نظاما للتقدم لتلك الدورات لضمان الشفافية حيث سيجرى التقديم من خلال الإنترنت وموقع الوزارة أو مركز التنمية المحلية بسقارة لاختيار الأنسب.