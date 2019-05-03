"مدبولي": التكامل بين مصر ولبنان سيثمر عن دخول البلدين لأسواق أفريقيا

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم الجمعة، بمجلس الأعمال المصري اللبناني المشترك، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة والبترول والقوى العاملة والاتصالات والتجارة والصناعة، وسفير مصر في بيروت، ورئيس وأعضاء مكتب التمثيل التجاري المصري في لبنان.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المباحثات التي أجراها مع الرئيس اللبناني ميشيل عون، ورئيس الوزراء سعد الحريري تعكس اتفاقًا في الرؤى بين البلدين حول ضرورة المضي قدمًا في تعزيز التعاون في كافة المجالات التي تمثل اهتمامًا مشتركًا للبلدين، لا سيما من خلال تبنى نموذج تعاون يقوم على تحقيق المنفعة المشتركة، وليس من خلال تنافس البلدين على الفرص التجارية، مؤكدًا أن هذا النموذج كفيل بمضاعفة حجم التجارة عدة مرات بما يتناسب مع إمكانات البلدين.

وأكد رئيس الوزراء أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سيتم التوقيع عليها سوف تسهم في تذليل بعض الصعوبات التي تحول دون زيادة حجم التعاون.

وأضاف مدبولي أن التكامل بين مصر ولبنان سيثمر عن دخول البلدين إلى أسواق جديدة على رأسها الأسواق الأفريقية التي تعد أسواقاً واعدة وتوليها مصر اهتماماً متزايداً.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية تدشين تعاون بين البلدين من خلال إنشاء شركات مشتركة، ووعد مدبولي بالعمل على تذليل كافة المعوقات التي تتسبب في إبطاء التعاون مع لبنان.

وأشاد أعضاء الجانب اللبناني في مجلس الأعمال بمستوى الحضور المصري المميز، سواء في الوفد الرسمي، أو وفد رجال الأعمال، مؤكدين أن ذلك يعكس اهتماما حقيقيا من جانب مصر بتعزيز التعاون مع لبنان في الفترة المقبلة، مشيدين في ذلك بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمساندة لبنان وشعبها.

وأعرب الأعضاء عن تطلعهم لتذليل العقبات التي تحول دون انطلاق العلاقات الثنائية في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.

كما أثنى الأعضاء على التوصل لمشروع مذكرتي تفاهم سيتم التوقيع عليهما وهما مذكرة تفاهم في مجال تدريب الكوادر اللبنانية، ومذكرة تفاهم في مجال حضانات الأعمال Incubators.

وأكد رجل الأعمال المصري أحمد السويدي رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك على أهمية الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء المصري إلى لبنان، والتي تأتى تأكيداً لما تشهده علاقات البلدين من تطور.

وأشار السويدي إلى تنافسية الاستثمار وأداء الأعمال في مصر بالمقارنة مع باقي دول العالم، بما يجعل مصر بيئة مواتية لجذب الاستثمارات.

وأشار أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أهمية تدشين تعاون مصري لبناني في أسواق دول ثالثة، من أجل تعظيم الفرص المشتركة للبلدين، واستغلال الميزات النسبية لكل منهما.

وقال محمد الأتربي رئيس بنك مصر عن أعمال البنك وفروعه العشرين في لبنان، خاصة أن لبنان تمثل مجالاً حيوياً لقطاع المصارف في الوطن العربي، مشيراً أيضاً إلى خطة البنك الطموحة للتوسع في أفريقيا، خاصة في الدول التي يتواجد بها جاليات لبنانية كبيرة.