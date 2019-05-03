عدد ساعات الصيام في أول أيام رمضان 2019

أعلن مركز الفلك الدولي عبر موقعه الرسمي إنه من المتوقع أن يكون يوم الإثنين الموافق 6 مايو المقبل، بداية شهر رمضان في أغلب دول العالم الإسلامي.

وتستعرض "الوطن" عدد ساعات الصيام في أول أيام رمضان 2019 بعدد من دول العالم على النحو التالي:

القاهرة

تسجل عدد ساعات الصيام بالقاهرة في أول يوم 15 ساعة و3 دقائق.

الجزائر

تصل عدد ساعات الصيام في أول يوم بالجزائر إلى 16 ساعة و30 دقيقة.

المغرب

تصل عدد ساعات الصيام بالمغرب في أول يوم إلى 15 ساعة و16 دقيقة.

الإمارات

تصل ساعات الصيام إلى حوالي 14 ساعة و33 دقيقة في أول يوم.

الصومال

تصل عدد ساعات الصيام في أول يوم إلى حوالي 13 ساعة و30 دقيقة.

المملكة العربية السعودية

تصل عدد ساعات الصيام في أول أيام رمضان بالسعودية إلى نحو 14 ساعة و40 دقيقة.

اليمن

تصل عدد ساعات الصوم باليمن في أول يوم إلى 15 ساعة و16 دقيقة.

الكويت

تصل ساعات الصيام في الكويت إلى 14 ساعة و55 دقيقة في أول يوم.

ألمانيا

تصل عدد ساعات الصيام بألمانيا في أول يوم إلى 17 ساعة و30 دقيقة.

الولايات المتحدة الأمريكية

تصل عدد ساعات الصيام باليوم الأول في أمريكا إلى 16 ساعة و10 دقائق.

أمريكا اللاتينية

يصل عدد ساعات الصيام في دول أمريكا اللاتينية إلى حوالي 10 ساعات فقط في أول أيام الصيام.

الدول الإسكندنافية

يتراوح عدد ساعات الصيام بالدول الإسكندنافية مثل الدنمارك والنرويج والسويد من 20 إلى 21 ساعة صيام.