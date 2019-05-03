علق الفنان ولاعب الكرة السابق أحمد صلاح حسني، على تتويج أحمد حجازي مدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعب في فريق نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، هذا الموسم.

وقال "حسني" عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، "لماذا لا نعطي لحجازي و تريزيجيه حقهم الإعلامي، إننا ننشر أخبار عنهم أمر جيد، ولكن طبيعي الناس ده محتاجين اهتمام أكثر، صدقوني أنا عشت هذه الأجواء، وكنت ببقي حزين لما أشعر بعدم الاهتمام، لازم ندعمهم أكثر ونشعرهم أن مش محمد صلاح بس المتألق لأ هما كمان أو أي لاعب مشرف مصر عالميا".

وتابع حسني في تغريدة أخرى: "ما يحققه حجازي أمر يستحق الاحترام، أنه يآخد أحسن لاعب بتصويت الجماهير، ده حاجة تؤكد أنه قدم موسم ولا أروع وتريزيجيه بالنسبة لي سيكون صفقة قوية لاي فريق أوروبي كبير لو انضم إليه، أراه نفس فكرة الكوري سون، لاعب توتنهام، لاعب جوكر يحتاجه أي مدرب يلعب في أكثر من مركز بنفس القوة".

وأعلن نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، أمس، تتويج أحمد حجازي مدافع منتخب مصر بجائزة أفضل لاعب في الفريق هذا الموسم، في الاستفتاء الذي جرى طرحه لاختيار الأفضل.