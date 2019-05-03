انتشال جثة عامل بمزرعة غرق في ترعة الشجاعة بالبحيرة

انتشل رجال الإنقاذ النهري بالبحيرة، اليوم، جثة عامل بمزرعة غرق أثناء الاستحمام في ترعة الشجاعة المتفرعة من ترعة ناصر بدائرة مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا بغرق شخص في ترعة الشجاعة المتفرعة من ترعة ناصر بدائرة مدينة النوبارية، خلال الاستحمام في الترعة.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة غرب النوبارية، وقوات الإنقاذ النهري لمكان الحادث، وتبين غرق "محمد حسين" 23 عاما، ومقيم بالسابعة حسن علام بمركز أبو المطامير، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة.

وجرى نقل الجثة لمستشفى النوبارية وجاري العرض على النيابة العامة.