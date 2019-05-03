شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ظهر اليوم الجمعة، توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم للتعاون بين مصر ولبنان خلال منتدى الاستثمار والتجارة المصري اللبناني، والتي من شأنها تشجيع شراكة الأعمال، خاصة بين القطاع الخاص في البلدين.

وجرت مراسم توقيع مذكرات التفاهم بحضور المهندس أحمد السويدي رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري اللبناني، والدكتور ربيع حسونه رئيس الجانب اللبناني في المجلس، وبحضور الوفد الوزاري المصري المرافق لرئيس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبدأت مراسم توقيع مذكرات التفاهم، بالتوقيع على محضر مجلس الأعمال المصري اللبناني وخطة العمل السنوية. وقالت الدكتورة منى وهبه رئيس مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية لدى لبنان، خلال تقديم الاحتفال بمناسبة توقيع مذكرات التفاهم، إنه حرصا من مصر على دعم الشباب في لبنان، فقد قام القطاع الخاص المصري بتوفير فرص تدريب وعمل لشباب الخريجين من لبنان ممولة من القطاع الخاص المصري، لتحقيق أهداف التنمية الموضوعة من قبل الحكومة اللبنانية وبدعم من رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وتضمنت مذكرات التفاهم الموقعة، قيام القطاع الخاص بتوفير التمويل لدعم حاضنات الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرية اللبنانية، التي تقوم على الابتكار والتميز والريادة. كما تضمنت مذكرات التفاهم دعم مصر للاستثمار المصري في لبنان، من خلال اتفاقية تسمح بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية في مدينة طرابلس (شمالي لبنان).