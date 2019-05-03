أعلن مركز الفلك الدولي عبر موقعه الرسمي إنه من المتوقع أن يكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو المقبل، بداية شهر رمضان في مصر.
وجاء موعد آذان الفجر أول أيام رمضان 2019 بالمحافظات كالتالي:
القاهرة
موعد آذان الفجر الساعة 3:32 صباحا، وآذان المغرب 6:35 مساء.
الإسكندرية
موعد آذان الفجر الساعة 3:34 صباحا، وآذان المغرب 6:43 مساء.
الجيزة
موعد آذان الفجر الساعة 3:32 صباحا، وآذان المغرب 6:36 مساء.
أسيوط
موعد آذان الفجر الساعة 3:41 صباحا، وآذان المغرب 6:33 مساء.
بني سويف
موعد آذان الفجر الساعة 3:36 صباحا، وآذان المغرب 6:34 مساء.
الفيوم
موعد آذان الفجر الساعة 3:36 صباحا، وآذان المغرب 6:36 مساء.
دمياط
موعد آذان الفجر الساعة 3:25 صباحا، وآذان المغرب 6:35 مساء.
الغربية
موعد آذان الفجر الساعة 3:29 صباحا، وآذان المغرب 6:37 مساء.
قنا
موعد آذان الفجر الساعة 3:37 صباحا، وآذان المغرب 6:23 مساء.
الأقصر
موعد آذان الفجر الساعة 3:39 صباحا، وآذان المغرب 6:23 مساء.
شرم الشيخ
موعد آذان الفجر الساعة 3:26 صباحا، وآذان المغرب 6:20 مساء.
العريش
موعد آذان الفجر الساعة 3:18 صباحا، وآذان المغرب 6:27 مساء.