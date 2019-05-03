نيابة الدقي تأمر بتشريح جثة خادمة إندونيسية انتحرت من الطابق الـ13

قررت نيابة الدقي، تشريح جثة خادمة إندونيسية انتحرت بعدما قفزت من الطابق الـ 13 بعقار سكني في منطقة الدقي.

وأفادت التحريات أن المنتحرة كانت تعمل لدى مخدومتها منذ قرابة 3 سنوات، وأنها تخلصت من حياتها، وأنها لم يكن لديها أي خلافات مع الأخيرة.