أصدر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته إلى رئيس نيابة ثان المحلة، بضرورة تشكيل فريق من أعضاء النيابة وخبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع تشريح جثة سيدة متعفنة عثر عليها داخل شقتها السكنية بمنطقة المنشية الجديدة للتأكد من صحة الوفاة ووجود شبهه جنائية من عدمه.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث بالغربية، يفيد بورود بلاغ من مواطني منطقة المنشية الجديدة بدائرة القسم تفيد بانبعاث روائح كريهة من منزل سيدة تدعى "هند آل" ربة منزل 42 عاما، حال تواجدها داخل شقتها بذات المنطقة.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وتبين من المعاينة الأولية أن السيدة متوفية منذ ثلاثة أيام ولا يوجد شبهة جنائية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الحادث وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الوقائع المشار إليها.